Bal trad avec ALIBABAL, Jean-Jacques et Cyril se garer sur le parking en face, Eauze (32)

Bal trad avec ALIBABAL, Jean-Jacques et Cyril se garer sur le parking en face, Eauze (32), 28 janvier 2023, . Bal trad avec ALIBABAL, Jean-Jacques et Cyril Samedi 28 janvier 2023, 21h00 se garer sur le parking en face, Eauze (32)

bal 8€, buffet 10€, soirée 15€

avec Alibabal se garer sur le parking en face, Eauze (32) 553, Avenue des Pyrénées se garer sur le parking en face, 32800 Eauze, France [{« link »: « https://www.leverluisant.org/node/2897 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40227 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] tous les détails sont sur le site: https://www.leverluisant.org/node/2897 source : événement Bal trad avec ALIBABAL, Jean-Jacques et Cyril publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T21:00:00+01:00

2023-01-29T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu se garer sur le parking en face, Eauze (32) Adresse 553, Avenue des Pyrénées se garer sur le parking en face, 32800 Eauze, France Age maximum 110 lieuville se garer sur le parking en face, Eauze (32)

se garer sur le parking en face, Eauze (32) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//