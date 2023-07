Bal Trad de la Madeleine Se garer sur le parking de la Madeleine, Tursac (24), 16 août 2023, .

Cet été à la Madeleine, l’esprit de fête est au rendez-vous ! Les bals traditionnels prennent place à la Ferme de 21h30 à Minuit, les mercredis 2 et 16 août ! Ces danses de groupes seront l’occasion de faire la fête dans l’esprit des bals d’autrefois. Vous pourrez tournoyer, changer de partenaire et danser pendant un moment hors du temps sous les étoiles . Pour ceux qui le souhaitent, un casse-croûte paysan à base de produits locaux sera servi de 20h à 21h30. Les danses sont des rondes, des bourrées à 2 et à 3 temps, des rondeau et mazurka, cercles circassiens et autres scottish issues des traditions populaires celtiques et européennes. Les groupes qui animeront ces soirées sont des musiciens du Périgord : – Mercredi 2 août (Anem Duo avec Nicolas Peuch et Lucia Bucquet) – Mercredi 16 août (Duo avec Nicolas Peuch et Paul Deltheil) source : événement Bal Trad de la Madeleine publié sur AgendaTrad

2023-08-16T21:30:00+02:00 – 2023-08-16T23:30:00+02:00

