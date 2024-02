SE FORMER CHEZ LES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE FRANCE Jarville-la-Malgrange, vendredi 5 avril 2024.

Vendredi

L’Association des Compagnons du Devoir et du Tour de France est une association loi de 1901, reconnue d’utilité publique qui souhaite permettre à chacun et à chacune de s’accomplir dans et par son métier, dans un esprit d’ouverture et de partage.

Organisme de formation professionnelle, l’association vise à transmettre des savoirs et savoir-faire par l’apprentissage d’un métier que des savoir-être (solidarité, fraternité …)

Venez découvrir leur catalogue des formations en Grand Est !

Accès libre sur réservation (voir sur le site).Adultes

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:30:00

fin : 2024-04-05 12:30:00

16 avenue de la Malgrange

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est

