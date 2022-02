Se faire prendre en photo au cœur de la forêt française ! Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris.

Se faire prendre en photo au cœur de la forêt française !

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

La filière forêt-bois vous propose un stand ludique et pédagogique pour vous faire découvrir la filière forêt bois, ses atouts et ses enjeux autour d’un message commun « ENSEMBLE, pour une forêt durable et du bois responsable » ### Venez vous faire prendre en photo au cœur de la forêt française ! **Rendez-vous tous les jours sur le stand de la filière forêt-bois (Hall 4 – Allée B – Stand 52)** et repartez avec un souvenir en photo et en forêt de votre visite sur le salon de l’agriculture 2022 ! Cette animation est proposée par Fransylva, la Fédération des syndicats de propriétaires forestiers, et France Bois Forêt. Fransylva représente et défend les 3,5 millions de propriétaires forestiers et les informe sur les questions politiques, juridiques, environnementales et économiques. Elle leur donne ainsi les moyens de gérer leur forêt en acteur responsable et les accompagne vers une gestion durable de leur forêt. France Bois Forêt est l’interprofession nationale de la filière Forêt-Bois. Elle met en place, aux côtés des professionnels de la filière, des actions collectives de promotion, de communication et de valorisation de la forêt française à travers notamment les différents usages du matériau bois.

Entrée libre

En famille ou entre amis, venez vous faire prendre en photo au cœur d’une forêt française et repartez avec un souvenir forestier de votre visite au sein du SIA 2022 !

