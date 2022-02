Se faire peur pour éviter le pire : le pouvoir des dystopies Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Se faire peur pour éviter le pire : le pouvoir des dystopies Cité des sciences et de l’Industrie, 8 mars 2022, Paris. Se faire peur pour éviter le pire : le pouvoir des dystopies

Cité des sciences et de l’Industrie, le mardi 8 mars à 19:00

La fiction et l’imaginaire sont de formidables instruments qui peuvent nous aider à éclairer nos choix politiques et à mieux comprendre les changements sociétaux. De son côté, la prospective et ses outils d’intelligence collective construisent des scénarios qui permettent d’identifier les tendances lourdes, signaux faibles et moteurs de changement, pour mieux comprendre les chemins empruntés et les possibles points de bifurcation à venir. Plus que jamais, l’imagination du futur semble aujourd’hui tiraillée entre promesses et menaces technologiques, utopies techno-optimistes ou prophéties d’effondrement global. Entre ces deux extrêmes, la transition énergétique et ses thèmes privilégiés (digitalisation, économie circulaire), peut-il faire office de nouveau grand récit ? Comment renouveler notre imaginaire socio-technique ? Ce pouvoir du récit ne devrait-il pas également susciter la méfiance ? Quel rôle les dystopies peuvent-elles jouer dans notre appréhension de l’avenir ?

Entrée libre dans la limite des places disponibles

En nous projetant dans des avenirs sombres ou radieux qui agissent comme des miroirs déformants du présent, les récits d’anticipation redessinent les contours du possible et du souhaitable. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-08T19:00:00 2022-03-08T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Se faire peur pour éviter le pire : le pouvoir des dystopies Cité des sciences et de l’Industrie 2022-03-08 was last modified: by Se faire peur pour éviter le pire : le pouvoir des dystopies Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 8 mars 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris