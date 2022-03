Se faire la belle Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Se faire la belle Le CENTQUATRE-PARIS (104), 17 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 20h00 à 20h30

Le vendredi 18 mars 2022

de 20h00 à 20h30

Le jeudi 17 mars 2022

de 19h00 à 19h30

payant

Dans ce nouveau solo, Leïla Ka affirme une écriture chorégraphique singulière, bercée d’influences théâtrales, de danses contemporaine et urbaine. [Création 2022] En chemise de nuit. Immaculée, d’un blanc qui éclabousse. Dans un noir épais, celui de la nuit, lieu des fantasmes, des ténèbres, du rêve, du lâcher prise. Un corps en pleine pulsation, une tentative de révolte, de rébellion. Un increvable et indomptable désir, celui de liberté. Celui d’échapper aux carcans, d’en finir avec les injonctions, de faire craquer les coutures du conditionnement, de faire bouillir les assignations. Sur une scène nue, les coups pleuvent. Il y a à la fois celle qui les reçoit, semble vulnérable, et celle que rien n’arrête, insolente, dont le corps comme un lion en cage tente de se libérer. Sous un crescendo de basses, un corps qui crie haut et fort qu’il doit exulter à tout prix. Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial Paris 75019

7 : Riquet (Paris) (257m) 45 : Curial – Archereau (Paris) (46m)

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/leila-ka-se-faire-la-belle.html https://www.facebook.com/events/1850890611927298 Danse

Date complète :

2022-03-17T19:00:00+01:00_2022-03-17T19:30:00+01:00;2022-03-18T20:00:00+01:00_2022-03-18T20:30:00+01:00;2022-03-19T20:00:00+01:00_2022-03-19T20:30:00+01:00

