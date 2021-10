Saint-Martin-d'Hères Saint-Martin-d'Hères Isère, Saint-Martin-d'Hères Se dévouer pour autrui. Qu’est-ce que le civisme ? Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d'Hères Catégories d’évènement: Isère

Se dévouer pour autrui. Qu'est-ce que le civisme ? 2021-10-26 12:15:00 12:15:00 – 2021-10-26 13:15:00 13:15:00 MSH-Alpes 1221 avenue centrale
Saint-Martin-d'Hères

Saint-Martin-d’Hères Isère Saint-Martin-d’Hères Conférence “Avenue centrale” de l’historien Olivier Christin (École Pratique des Hautes Études et Université de Neuchâtel), auteur de “La cause des autres. Une histoire du dévouement civique” (PUF, 2021) msh-communication@univ-grenoble-alpes.fr +33 4 76 01 26 45 https://www.msh-alpes.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-18 par

