Se construire, 10 février 2023, Pont-Sainte-Maxence .

Se construire

4 Allée des Loisirs Pont-Sainte-Maxence Oise

2023-02-10 14:30:00 – 2023-02-10 20:45:00

Pont-Sainte-Maxence

Oise

0 0 De la poésie «Se construire» n ’en manque pas. La pièce contient aussi une bonne dose d’humour et de l’espoir, beaucoup d’espoir. La pièce défait les clichés d’une société qui, en blâmant ses marges, a peur d’elle-même.

Dans un futur proche, Jana et Stéphane sont contraints de s’entretenir à distance avec des témoins pour dessiner le paysage social d’un territoire où ils n’iront pas.

Depuis leur salon, traversés par les voix des habitants, ils sont en perpétuelle réécriture de la mythologie d’une cité.

Dans une plongée entre hyperréalisme et science-fiction, un couple (réel), incapable de communiquer avec leur propre enfant cloîtrée dans sa chambre, tord avec humour et jubilation les clichés sur la construction familiale et les quartiers sensibles. Une plongée dans un présent sidérant, parvenant à tirer partie des contraintes pour proposer, dans une forme inédite, un véritable théâtre du réel.

lamanekine@ccpoh.fr +33 3 44 72 03 38 http://lamanekine.fr/

