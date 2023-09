Démonstration marketplace, pièces détachées entre professionnels SDS Blanquefort, 20 octobre 2023, Blanquefort.

Démonstration marketplace, pièces détachées entre professionnels Vendredi 20 octobre, 14h00 SDS

Nous sommes partis d’un constat :

• Les professionnels de la réparation ont tous un stock de pièces détachées non utilisées, neuves ou d’occasion.

• Ces pièces, qui sont non exploitées, pourraient pourtant servir à d’autres professionnels et permettre une nouvelle réparation.

La solution nous a semblé évidente :

• Donner la possibilité à des réparateurs de rentabiliser et valoriser leur stock dormant

• Permettre à d’autres réparateurs d’acheter une pièce neuve ou d’occasion à tarif réduit

• Faciliter ainsi des réparations qui n’auraient peut-être pas eu lieu à un prix plus élevé…

Tout le monde est gagnant, l’économie circulaire et la planète aussi !

De longs mois ont été nécessaires pour développer les outils digitaux permettant aux réparateurs de mettre en ligne, facilement et en quelques clics, leurs pièces détachées neuves et d’occasion sur notre site professionnel de vente en ligne.

Depuis le lancement, en mars 2022, le succès est au rendez-vous.

Des centaines de réparateurs ont adhéré et mis des pièces à disposition ; des milliers de pièces ont servi à réparer vos appareils électroménagers à moindre coût.

Nous vous proposons une démonstration de cette place de marché primée par l’Ademe au Concours innovation I-Nov 2021.

