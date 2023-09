Visite guidée d’un entrepôt professionnel de pièces détachées SDS Blanquefort Catégories d’Évènement: Blanquefort

Gironde Visite guidée d’un entrepôt professionnel de pièces détachées SDS Blanquefort, 20 octobre 2023, Blanquefort. Visite guidée d’un entrepôt professionnel de pièces détachées Vendredi 20 octobre, 10h00 SDS Un appareil électroménager contient des dizaines, parfois des centaines, de pièces détachées.

Sur les 5 millions de références commercialisées par SDS, 40 000 sont en permanence stockées dans ses entrepôts de Blanquefort.

Les équipes logistiques de SDS voient aussi passer chaque jour des centaines de références qui ne transitent ici que le temps d’une journée, une fois tous les mois, année… cela dépend du succès commercial qu’aura eu l’appareil électroménager correspondant… ou de sa fiabilité dans le temps.

La pièce détachée est en fait au centre d’un système ultra complexe de gestion de données et de flux informatiques, commerciaux et logistiques.

Nous vous invitons à en découvrir quelques rouages. SDS 9 rue Gustave Eiffel 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « m.clement@sds.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00 Appa Détails Catégories d’Évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu SDS Adresse 9 rue Gustave Eiffel 33290 Blanquefort Ville Blanquefort Departement Gironde Lieu Ville SDS Blanquefort latitude longitude 44.921358;-0.615123

SDS Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/