SDM NINKASI GERLAND KAO, 4 mars 2023, LYON.

SDM NINKASI GERLAND KAO. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00. Tarif : 27.0 euros.

HIGH-LO (L-R-21-8203 / L-R-21-8204) présente : ce concert. Fort de son premier album studio « OCHO » certifié disque de platine, de ses 6 singles d'or et de ses 2 singles de platine, SDM a imposé au hip hop français son flow sombre et puissant, ainsi que sa musicalité irrésistible. Signé sur le label 92i, l'artiste des Hauts de Seine a confirmé les espoirs placés en lui avec une première date parisienne complète à La Cigale, une tournée internationale et la première partie du Stade De France de Booba devant plus de 80.000 personnes. SDM revient le 2 décembre 2022 avec un nouvel album « LIENS DU 100 » : une prise de parole puissante et homérique à la hauteur de SDM, nouveau prince du rap ardent, sensible et conquérant. Les mineurs de moins de 16 ans doivent obligatoirement être accompagnés par leur tuteur légal : parents ou tuteur légal (pas sœur, frère ou autre). Pièce d'identité obligatoire pour entrer : carte d'identité, passeport, permis de conduire (photocopie ou photographie non acceptée.)

NINKASI GERLAND KAO LYON 267, RUE MARCEL MÉRIEUX

Fort de son premier album studio « OCHO » certifié disque de platine, de ses 6 singles d’or et de ses 2 singles de platine, SDM a imposé au hip hop français son flow sombre et puissant, ainsi que sa musicalité irrésistible. Signé sur le label 92i, l’artiste des Hauts de Seine a confirmé les espoirs placés en lui avec une première date parisienne complète à La Cigale, une tournée internationale et la première partie du Stade De France de Booba devant plus de 80.000 personnes. SDM revient le 2 décembre 2022 avec un nouvel album « LIENS DU 100 » : une prise de parole puissante et homérique à la hauteur de SDM, nouveau prince du rap ardent, sensible et conquérant.

