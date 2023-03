SDM + 1ère Partie LA SIRENE, 17 mai 2023, LA ROCHELLE.

SDM + 1ère Partie LA SIRENE. Un spectacle à la date du 2023-05-17 à 20:00 (2023-05-17 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

Fort de son premier album studio « OCHO » certifié disque de platine, de ses 6 singles d’or et de ses 2 singles de platine, SDM a imposé au hip hop français son flow sombre et puissant, ainsi que sa musicalité irrésistible. Signé sur le label 92i, l’artiste des Hauts de Seine a confirmé les espoirs placés en lui avec une première date parisienne complète à La Cigale, une tournée internationale et la première partie du Stade De France de Booba devant plus de 80.000 personnes. SDM revient le 2 décembre 2022 avec un nouvel album « LIENS DU 100 » : une prise de parole puissante et homérique à la hauteur de SDM, nouveau prince du rap ardent, sensible et conquérant. SDM SDM

LA SIRENE LA ROCHELLE 111 boulevard Emile Delmas- La Pallice Charente-Maritime

Votre billet est ici