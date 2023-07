LES LOCATAIRES – LES NUITS DE LA MAYENNE 2023 SDIS Saint-Berthevin, 8 août 2023, Saint-Berthevin.

Saint-Berthevin,Mayenne

Théâtre d’Air – Une fascinante exploration de l’intime et de nos vies intérieures..

2023-08-08 fin : 2023-08-08 . EUR.

SDIS

Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire



Théâtre d?Air – A fascinating exploration of intimacy and our inner lives.

Théâtre d’Air – Una fascinante exploración de la intimidad y de nuestra vida interior.

Théâtre d’Air – Eine faszinierende Erkundung des Intimsten und unseres Innenlebens.

Mise à jour le 2023-06-29 par eSPRIT Pays de la Loire