SCYLLA LE ROCKSTORE, 30 mars 2023, MONTPELLIER.

SCYLLA LE ROCKSTORE. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 19:30 (2023-02-17 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros.

Auguri Productions (L-R-21-13470) présente ce concert Depuis quelques années, Scylla multiplie les œuvres et fait peau neuve à chacune d’elles. Après son album solo « Bx vice » et les très remarqués « Pleine Lune », en duo avec le pianiste virtuose Sofiane Pamart, il revient à l’automne 2022 avec un projet qui s’ancre dans une nouvelle direction artistique tout aussi tranchée, puissante et pleine de finesse. Après une tournée sol out à l’automne 2021, Scylla annonce un concert dans la salle mythique de l’Olympia, le 17 février 2023. Scylla

Votre billet est ici

LE ROCKSTORE MONTPELLIER 20 rue de Verdun Herault

Auguri Productions (L-R-21-13470) présente ce concert Depuis quelques années, Scylla multiplie les œuvres et fait peau neuve à chacune d’elles. Après son album solo « Bx vice » et les très remarqués « Pleine Lune », en duo avec le pianiste virtuose Sofiane Pamart, il revient à l’automne 2022 avec un projet qui s’ancre dans une nouvelle direction artistique tout aussi tranchée, puissante et pleine de finesse. Après une tournée sol out à l’automne 2021, Scylla annonce un concert dans la salle mythique de l’Olympia, le 17 février 2023..26.0 EUR26.0.

Votre billet est ici