Sculptures sur sable Fréhel Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

Sculptures sur sable Fréhel, 7 août 2022, Fréhel. Sculptures sur sable

Boulevard de la Mer Plage de Sables d’Or Fréhel Côtes d’Armor Plage de Sables d’Or Boulevard de la Mer

2022-08-07 – 2022-08-07

Plage de Sables d’Or Boulevard de la Mer

Fréhel

Côtes d’Armor Concours de châteaux de sable le plus résistant face à la marée. Apporter son matériel (seaux, pelles..).

Organisés par l’ARSOR pour les enfants de 6 à 12 ans. +33 2 96 41 40 35 Concours de châteaux de sable le plus résistant face à la marée. Apporter son matériel (seaux, pelles..).

Organisés par l’ARSOR pour les enfants de 6 à 12 ans. Plage de Sables d’Or Boulevard de la Mer Fréhel

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Fréhel Autres Lieu Fréhel Adresse Fréhel Côtes d'Armor Plage de Sables d'Or Boulevard de la Mer Ville Fréhel lieuville Plage de Sables d'Or Boulevard de la Mer Fréhel Departement Côtes d'Armor

Fréhel Fréhel Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frehel/

Sculptures sur sable Fréhel 2022-08-07 was last modified: by Sculptures sur sable Fréhel Fréhel 7 août 2022 Boulevard de la Mer Plage de Sables d'Or Fréhel Côtes d'Armor

Fréhel Côtes d'Armor