La galerie UBAC du Laboratoire de Physique des Solides accueille une exposition de sculptures “Les Sculptures Physiques” de Roger Moret. Ces oeuvres en marbre, bois ou métal ont des liens avec la physique et la science. Il pratique la sculpture depuis une trentaine d’années. Durant sa période professionnelle au LPS (1981 – 2007) Roger Moret travaillait sur les supraconducteurs organiques et inorganiques, le graphite intercalé, les fullerènes, les nanosciences…

Entrée libre

SCULPTURES PHYSIQUES de Roger MORET
Laboratoire de Physique des Solides, Bât. 510. Campus universitaire
1 rue Nicolas Appert, 91405 ORSAY

Dates et horaires:

2022-04-18T09:30:00 2022-04-18T12:00:00;2022-04-18T14:00:00 2022-04-18T16:30:00

