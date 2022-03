Sculptures monumentales Torigny-les-Villes, 28 mars 2022, Torigny-les-Villes.

Sculptures monumentales GUILBERVILLE 9 chemin du Petit Buisson Torigny-les-Villes

2022-03-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00 GUILBERVILLE 9 chemin du Petit Buisson

Torigny-les-Villes Manche Torigny-les-Villes

Je vous invite à visiter mon atelier d’artiste, découvrir mes sculptures monumentales et découvrir ma galerie.

Vous pourrez déambuler librement dans mes ateliers de fabrication. Vous serez surpris par mes sculptures monumentales installées en extérieur autour de mon étang.

Je vous expliquerai mes techniques de fabrication, les moules que j’utilise, les matières que je travaille avec mes mains et mes outils.

Des oeuvres seront dispersées dans un atelier de 300 mètres carrés scindé en 3 parties.

Les résines et leurs applications seront exposées, les démarches artistiques des créations seront expliquées.

Je suis un artiste autodidacte, je travaille la résine qui est le seul matériau qui permet de s’affranchir la dictature de la matière, des volumes et des contraintes mécaniques.

Je vous invite à visiter mon atelier d’artiste, découvrir mes sculptures monumentales et découvrir ma galerie.

Vous pourrez déambuler librement dans mes ateliers de fabrication. Vous serez surpris par mes sculptures monumentales installées en…

denislepage02@gmail.com +33 7 83 24 87 37 https://www.denislepage.fr/

Je vous invite à visiter mon atelier d’artiste, découvrir mes sculptures monumentales et découvrir ma galerie.

Vous pourrez déambuler librement dans mes ateliers de fabrication. Vous serez surpris par mes sculptures monumentales installées en extérieur autour de mon étang.

Je vous expliquerai mes techniques de fabrication, les moules que j’utilise, les matières que je travaille avec mes mains et mes outils.

Des oeuvres seront dispersées dans un atelier de 300 mètres carrés scindé en 3 parties.

Les résines et leurs applications seront exposées, les démarches artistiques des créations seront expliquées.

Je suis un artiste autodidacte, je travaille la résine qui est le seul matériau qui permet de s’affranchir la dictature de la matière, des volumes et des contraintes mécaniques.

GUILBERVILLE 9 chemin du Petit Buisson Torigny-les-Villes

dernière mise à jour : 2022-03-01 par