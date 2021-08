Valence Place Porte neuve Drôme, Valence Sculptures monumentales de Serge ROCA en extérieur à Valence Place Porte neuve Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Sculptures monumentales de Serge ROCA en extérieur à Valence Place Porte neuve, 18 septembre 2021, Valence. Sculptures monumentales de Serge ROCA en extérieur à Valence

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place Porte neuve

Deux sculptures monumentales en acier de Serge ROCA, installées **à Valence, Place de la Liberté** _**(Mairie)**_ **et Place Porte neuve** _**(à côté de la Banque de France)**_. L’artiste est présent au collectif de l’Espace Jeanne de Flandreysy, square Charles Aznavour (Valence). Serge ROCA est un artiste sculpteur sur acier qui travaille exclusivement l’acier industriel. [Portrait de Serge Roca, artiste sculpteur sur acier à Mours Saint Eusèbe](https://youtu.be/vlu7dmsalwU) Découvrez ces sculptures monumentales en acier installées à Valence Place Porte neuve Place Porte neuve, 26000 Valence Valence Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Place Porte neuve Adresse Place Porte neuve, 26000 Valence Ville Valence lieuville Place Porte neuve Valence