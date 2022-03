Sculptures, l’art et la matière Saint-Cyr-la-Rosière Saint-Cyr-la-Rosière Catégories d’évènement: Orne

Saint-Cyr-la-Rosière Orne Saint-Cyr-la-Rosière Œuvres de Guy Vattier, Martial Moulin, et Kossi Koussogba.

Trois artistes, trois styles. L’un travaille la pierre, l’autre le bois, et le troisième le métal. au fil de l’exposition, ces trois artistes dévoileront à travers leurs œuvres les différentes étapes de réalisation d’une sculpture, de la matière brute au résultat final, expression de leur sensibilité et de leur créativité. Œuvres de Guy Vattier, Martial Moulin, et Kossi Koussogba.

