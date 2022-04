Sculptures In Situ

Sculptures In Situ, 5 juin 2022, . Sculptures In Situ

2022-06-05 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 Pendant deux semaines, trois artistes sculpteurs en résidence au parc-musée travaillent à la réalisation d’une œuvre monumentale, avec comme base un bloc de granit extrait des carrières de Saint-Michel-de-Montjoie. Cette année, la thématique est “Vergers, coquillages et (b)ovidés”.

Le public pourra venir à la rencontre des artistes et échanger avec eux, tout en découvrant les différentes étapes de la création des œuvres. L’occasion de (re)découvrir également le patrimoine naturel et artisanal local, au travers des collections du musée.

Présentation des œuvres le 17 juin à 18h au cours d’un vernissage de clôture. Pendant deux semaines, trois artistes sculpteurs en résidence au parc-musée travaillent à la réalisation d’une œuvre monumentale, avec comme base un bloc de granit extrait des carrières de Saint-Michel-de-Montjoie. Cette année, la thématique est… Pendant deux semaines, trois artistes sculpteurs en résidence au parc-musée travaillent à la réalisation d’une œuvre monumentale, avec comme base un bloc de granit extrait des carrières de Saint-Michel-de-Montjoie. Cette année, la thématique est “Vergers, coquillages et (b)ovidés”.

Le public pourra venir à la rencontre des artistes et échanger avec eux, tout en découvrant les différentes étapes de la création des œuvres. L’occasion de (re)découvrir également le patrimoine naturel et artisanal local, au travers des collections du musée.

Présentation des œuvres le 17 juin à 18h au cours d’un vernissage de clôture. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville