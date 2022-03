SCULPTURES ET SUSPENSIONS – TONY CASSIUS Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Catégories d’évènement: Aude

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

SCULPTURES ET SUSPENSIONS – TONY CASSIUS Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, 7 avril 2022, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse. SCULPTURES ET SUSPENSIONS – TONY CASSIUS Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

2022-04-07 – 2022-05-29

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Exposition ouverte du mercredi au dimanche de 11h à 12h et de 16h à 19h.

Exposition avec les sculptures et suspensions de Tony Cassius.

le 7 avril de 17h à 20h : vernissage. galeriedelacabrerisse@gmail.com +33 7 50 23 41 51 http://www.galeriedelacabrerisse.com/ Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

dernière mise à jour : 2022-03-18 par A.D.T. de l’Aude / Pays Touristique Corbières-Minervois

Détails Catégories d’évènement: Aude, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Autres Lieu Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Adresse Ville Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse lieuville Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Departement Aude

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-de-la-cabrerisse/

SCULPTURES ET SUSPENSIONS – TONY CASSIUS Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 2022-04-07 was last modified: by SCULPTURES ET SUSPENSIONS – TONY CASSIUS Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 7 avril 2022 Aude Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude