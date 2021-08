Trégastel Trégastel Côtes-d'Armor, Trégastel Sculptures et peintures Trégastel Trégastel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Sculptures et peintures 2021-08-10 10:00:00 – 2021-08-22 19:00:00 place de l'église Ancien presbytère de Trégastel bourg

Trégastel Côtes d’Armor Exposition de sculptures de Réjane LeChat bronze, pierre et acier, et de peintures, aquarelle et acrylique de Christophe Crépin à l’ancien presbytère de Trégastel. rj.lechat@gmail.com +33 6 76 70 39 69 http://www.rejane-lechat-sculpture-bretagne.com/ Exposition de sculptures de Réjane LeChat bronze, pierre et acier, et de peintures, aquarelle et acrylique de Christophe Crépin à l’ancien presbytère de Trégastel. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Adresse place de l'église Ancien presbytère de Trégastel bourg Ville Trégastel lieuville 48.81#-3.49985