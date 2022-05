Sculptures et peintures Réjane Le Chat – Circuit des chapelles Tréduder Tréduder Catégories d’évènement: 22310

Tréduder

Sculptures et peintures Réjane Le Chat – Circuit des chapelles Tréduder, 15 juillet 2022, Tréduder. Sculptures et peintures Réjane Le Chat – Circuit des chapelles Eglise Saint-Théodore Bourg Tréduder

2022-07-15 14:30:00 – 2022-08-18 18:30:00 Eglise Saint-Théodore Bourg

Tréduder 22310 Un mélange de matières pour traduire les émotions humaines

