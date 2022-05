Sculptures de zinc – Circuit des chapelles Lanvellec Lanvellec Catégories d’évènement: 22420

Lanvellec 22420 Exposition de Pascal Catry, plasticien zingueur.

Le zinc ? c’est le matériau tendance. Gratté, nettoyé, découpé, roulé, il permet de nombreuses formes créatives, à découvrir dans cette exposition très originale. Exposition de Pascal Catry, plasticien zingueur.

