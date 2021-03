Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Sculptures céramiques Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Sculptures céramiques, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Le Chambon-sur-Lignon. Sculptures céramiques 2021-07-04 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-29 19:00:00 19:00:00 Les Roches Espace d’art contemporain

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire D’Arlette et Marc Simon, céramistes. +33 4 71 59 26 68 http://www.eaclesroches.com/ D’Arlette et Marc Simon, céramistes.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Les Roches Espace d'art contemporain Ville Le Chambon-sur-Lignon