2022-07-15 – 2022-08-18

De Jonathan Bernard

Cycle immuable de la nature et fragilité du vivant

De Jonathan Bernard

Cycle immuable de la nature et fragilité du vivant

Un artiste à l'écoute de la matière dont il est amoureux : le bois. Les strates, les stries de l'arbre sont ses sources d'inspiration pour des sculptures directement inspirées par la nature.

Cycle immuable de la nature et fragilité du vivant

Plouzélambre

