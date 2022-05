Sculptures au jardin Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’évènement: Gironde

Sauveterre-de-Guyenne

Sculptures au jardin Sauveterre-de-Guyenne, 3 juin 2022, Sauveterre-de-Guyenne. Sculptures au jardin Sauveterre-de-Guyenne

2022-06-03 09:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne EUR 0 0 Derrière la façade d’une petite chartreuse de la bastide de Sauveterre de Guyenne se cache un insoupçonnable jardin. Le jardin se construit autour de l’axe principal qui dessert une succession d’espaces comme autant de petits jardins thématiques aux ambiances et usages propres qui seront habités pour l’été par les sculptures des artistes: Ute BURGER, Robert KERAMSI, Patricia MOLINS, Marina NIMMO, Claude VISEUX. Derrière la façade d’une petite chartreuse de la bastide de Sauveterre de Guyenne se cache un insoupçonnable jardin. Le jardin se construit autour de l’axe principal qui dessert une succession d’espaces comme autant de petits jardins thématiques aux ambiances et usages propres qui seront habités pour l’été par les sculptures des artistes: Ute BURGER, Robert KERAMSI, Patricia MOLINS, Marina NIMMO, Claude VISEUX. +33 5 56 71 53 45 Derrière la façade d’une petite chartreuse de la bastide de Sauveterre de Guyenne se cache un insoupçonnable jardin. Le jardin se construit autour de l’axe principal qui dessert une succession d’espaces comme autant de petits jardins thématiques aux ambiances et usages propres qui seront habités pour l’été par les sculptures des artistes: Ute BURGER, Robert KERAMSI, Patricia MOLINS, Marina NIMMO, Claude VISEUX. Entre-deux-mers

Sauveterre-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Autres Lieu Sauveterre-de-Guyenne Adresse Ville Sauveterre-de-Guyenne lieuville Sauveterre-de-Guyenne Departement Gironde

Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauveterre-de-guyenne/

Sculptures au jardin Sauveterre-de-Guyenne 2022-06-03 was last modified: by Sculptures au jardin Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne 3 juin 2022 Gironde Sauveterre-de-Guyenne

Sauveterre-de-Guyenne Gironde