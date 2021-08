Yversay Château d'Yversay Vienne, Yversay Sculptures au château d’Yversay Château d’Yversay Yversay Catégories d’évènement: Vienne

Yversay

Sculptures au château d’Yversay Château d’Yversay, 18 septembre 2021, Yversay. Sculptures au château d’Yversay

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château d’Yversay Gratuit. Entrée Libre.

Conjointement avec l’exposition d’œuvres peintes à la chapelle d’Yversay, Catherine Pétard présente des sculptures en taille directe dans les jardins du château. Château d’Yversay chemin du Château 86170 Yversay Yversay Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vienne, Yversay Autres Lieu Château d'Yversay Adresse chemin du Château 86170 Yversay Ville Yversay lieuville Château d'Yversay Yversay