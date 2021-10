Montsoreau Montsoreau Maine-et-Loire, Montsoreau Sculpture sur tuffeau : les animaux du tuffeau Montsoreau Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

Sculpture sur tuffeau : les animaux du tuffeau Montsoreau, 3 novembre 2021, Montsoreau. Sculpture sur tuffeau : les animaux du tuffeau 2021-11-03 10:00:00 – 2021-11-03 12:30:00

Montsoreau Maine-et-Loire Montsoreau Maine-et-Loire Pays de la Loire 4 EUR Venez vous essayer à la sculpture sur tuffeau.

Apprenez à tailler cette pierre tendre et à graver des animaux marins ayant peuplé la mer il y a 90 millions d’années.

Adulte ou enfant, chacun repart avec sa création ! À partir de 7 ans.

En collaboration avec : Carrefour des troglodytes Anjou Touraine Poitou.

Horaire : 10h à 12h30 Venez vous essayer à la sculpture sur tuffeau.

Apprenez à tailler cette pierre tendre et à graver des animaux marins ayant peuplé la mer il y a 90 millions d’années.

Adulte ou enfant, chacun repart avec sa création ! maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr +33 2 41 38 38 88 https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr Venez vous essayer à la sculpture sur tuffeau.

Apprenez à tailler cette pierre tendre et à graver des animaux marins ayant peuplé la mer il y a 90 millions d’années.

Adulte ou enfant, chacun repart avec sa création ! À partir de 7 ans.

En collaboration avec : Carrefour des troglodytes Anjou Touraine Poitou.

Horaire : 10h à 12h30 dernière mise à jour : 2021-10-21 par PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montsoreau Autres Lieu Montsoreau Adresse Ville Montsoreau lieuville 47.21705#0.0553