Sculpture sur Neige Prémanon Prémanon Catégories d’évènement: Jura

Prémanon

Sculpture sur Neige Prémanon, 20 décembre 2022, Prémanon. Sculpture sur Neige

146 Rue de la Croix de la Teppe Espace des Mondes Polaires Prémanon Jura Bourgogne-Franche-Comté Tourisme SIT Bourgogne-Franche-ComtéSIT Bourgogne-Franche-ComtéEspace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe

2022-12-20 – 2022-12-20

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe

Prémanon

Jura Prémanon Jura Bourgogne-Franche-Comté EUR Activité familiale pour devenir un sculpteur hors-pair. Participez au concours de la plus belle sculpture ! Apportez quelques outils pour façonner les blocs de neige : cuillère, pelle… bref ce que vous aurez sous la main. Alors, vous êtes partant ? contact@espacedesmondespolaires.org +33 3 39 50 80 20 Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

dernière mise à jour : 2022-11-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme SIT Bourgogne-Franche-Comté

Détails Catégories d’évènement: Jura, Prémanon Autres Lieu Prémanon Adresse Prémanon Jura Bourgogne-Franche-Comté Tourisme SIT Bourgogne-Franche-ComtéSIT Bourgogne-Franche-ComtéEspace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Ville Prémanon lieuville Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon Departement Jura

Prémanon Prémanon Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/premanon/

Sculpture sur Neige Prémanon 2022-12-20 was last modified: by Sculpture sur Neige Prémanon Prémanon 20 décembre 2022 146 Rue de la Croix de la Teppe Espace des Mondes Polaires Prémanon Jura Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Jura Prémanon

Prémanon Jura