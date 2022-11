Sculpture sur glace

2022-12-11 13:30:00 – 2022-12-11 17:30:00 A l'occasion des fêtes de fin d'année, la ville de Bergerac vous propose de découvrir les œuvres sur glace de Loïc Brien. Passionné par l'art depuis toujours, Loïc Brien découvre la sculpture sur glace en 2002 à l'école Hôtelière de Talence en Gironde. Après de nombreux concours, en France et à l'étranger, il crée son entreprise en 2009. Traîneau du père Noël, bonhomme de neige, étoile, sapin, lutin et ange animeront le marché de Noël. Émerveillement des petits et des grands garantis !

