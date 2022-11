Sculpture : Ô paysages québécois – Viatour-Berthiaume Bibliothèque Gaston-Miron Paris Catégories d’évènement: île de France

Un livre en bois – sur ses pages ouvertes : une forêt, des cours d’eau, une église et son cimetière, des maisons et des rochers. Dans son atelier de Longueuil au Québec, le duo Viatour-Berthiaume a imaginé un livre en bois. Sur ses pages ouvertes, sculptées dans l’érable à sucre, une forêt, des cours d’eau, une église et son cimetière, des maisons et des rochers sont façonnés, réalisant une véritable ode à la diversité de notre grand territoire québécois. Celui auprès duquel s’abreuvent les écrivains et les écrivaines qui lui rendent parfois hommage ou qui viennent y chercher l’inspiration. Au fond de leur paysage, on y découvre aussi celui de Gaston Miron dans son poème de jeunesse intitulé Ô Paysages, par lequel il glorifie ses Laurentides natales. Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr

