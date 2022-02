Sculpture et poésie au château de Fleurac Parc et jardins du château de Fleurac Nersac Catégories d’évènement: Charente

Sculpture et poésie au château de Fleurac

Parc et jardins du château de Fleurac, le dimanche 5 juin à 14:30

Parc et jardins du château de Fleurac, le dimanche 5 juin à 14:30

* Exposition de sculptures de DOTTY et autres artistes. Des poèmes seront placés dans les arbres et arbustes pour illustrer la visite. Visites commentées par groupes de 15 personnes.

5€, gratuit -12 ans.

1 Château de Fleurac, Nersac, 16440, Charente, Nouvelle-Aquitaine

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T17:00:00

