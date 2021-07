Nantes City stade du Port Boyer Loire-Atlantique, Nantes Sculpture et gravure pour les enfants City stade du Port Boyer Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Sculpture et gravure pour les enfants, 25 août 2021, Nantes.

10:00 12:00

5-10 ans. L'Amicale Laïque du Port Boyer s'associe à l'association "Bois d'Encre" afin d'explorer l'art de la sculpture ou de la gravure. City stade du Port Boyer, 81 rue du Port Boyer, Nantes.

