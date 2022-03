Sculpture – Enrichir ses connaissances de l’art et de la sculpture / “Vanitas”, Le memento mori – Stage en visioconférence En visioconférence Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du jeudi 7 avril au jeudi 21 avril à En visioconférence

Enrichir ses connaissances de l’art et de la sculpture à travers les oeuvres d’artistes contemporains ou du passé, dont on étudiera l’Histoire, les thématiques, les techniques, tout en proposant un travail personnel sous forme de maquettes, ébauches, dessins, réalisé en dehors des séances. Ce stage se déroulera sur 2 séances d’environ 1 heure dédiées à la théorie avec projection d’un diaporama. Travail personnel proposé à réaliser entre les deux séances (facultatif).

Sur inscription : 65 € les 2 séances (+ adhésion 30€)

2022-04-07T18:30:00 2022-04-07T19:30:00;2022-04-21T18:30:00 2022-04-21T19:30:00

