### Les Thématiques – 10 jeudis à 18h30, tout au long de l’année – tous niveaux ### par Flavia Fenaroli, artiste plasticienne, sculpteur, graveur. Approfondir ses connaissances de l’art et de la sculpture à travers les oeuvres d’artistes contemporains ou du passé, dont on étudiera l’Histoire, les thématiques et les techniques tout en proposant un travail personnel sous forme de maquettes, ébauches, dessins… réalisé en dehors des séances. 10 séances d’environ 1h sur les thématiques suivantes : * Figures de cire * Travail du métal * Travail de la pierre : marbre, pierres dures et/ou semi-précieuses * Objets de contacts, objets du corps dans la sculpture et le bijou * “Vanitas” Le memento mori * Le travail de la terre, modelage * Ombres, ombres portées-lumière Certaines thématiques seront étudiées sur 2 séances (consulter les dates sur notre site).

Sur inscription, 250€ les 10 séances (adhésion 30€)

