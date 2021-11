Aurignac Musée de l'Aurignacien Aurignac, Haute-Garonne Sculpture en public – Les géants ressuscités – Acte 2 Musée de l’Aurignacien Aurignac Catégories d’évènement: Aurignac

Haute-Garonne

Sculpture en public – Les géants ressuscités – Acte 2
Musée de l'Aurignacien, 26 novembre 2021, Aurignac.

Musée de l’Aurignacien, le vendredi 26 novembre à 19:00

Nicolas Sudres sculptera, en public, dans l’argile, l’étrange et redoutable carnivore « Amphicyon major », qui hantait la région il y 15 millions d’années. Étrange résultat de l’évolution car sa tête et sa queue ressemblent à celles du lion mais ses pattes à celles de l’ours… En présence de Pascal Tassy, professeur émérite de paléontologie du Muséum national d’histoire naturelle (Paris), spécialiste de cette période. Sylvain Duffaud, paléontologue, répondra aux questions du public et du sculpteur. Préparez vos questions !! Une expérience inédite et originale.

Entrée libre, réservation conseillée

Un défi nouveau : retrouver la morphologie d'une espèce que nul n'a jamais vu ni représenté, l'étrange OURS-LION.
Musée de l'Aurignacien Avenue de Benabarre, 31420 Aurignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T20:00:00

