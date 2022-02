Sculpteur sur glace Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice

Savoie

Sculpteur sur glace Bourg-Saint-Maurice, 14 février 2022, Bourg-Saint-Maurice. Sculpteur sur glace Place du Charvet Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice

2022-02-14 16:00:00 16:00:00 – 2022-02-14 18:00:00 18:00:00 Place du Charvet Arc 1800

Bourg-Saint-Maurice Savoie Bourg-Saint-Maurice Grande animation par un sculpteur sur glace. Venez vous émerveiller !!! contact@lesarcs.com +33 4 79 07 12 57 http://www.lesarcs.com/ Place du Charvet Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice

dernière mise à jour : 2022-02-08 par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bourg-Saint-Maurice, Savoie Autres Lieu Bourg-Saint-Maurice Adresse Place du Charvet Arc 1800 Ville Bourg-Saint-Maurice lieuville Place du Charvet Arc 1800 Bourg-Saint-Maurice Departement Savoie

Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-saint-maurice/

Sculpteur sur glace Bourg-Saint-Maurice 2022-02-14 was last modified: by Sculpteur sur glace Bourg-Saint-Maurice Bourg-Saint-Maurice 14 février 2022 Bourg-Saint-Maurice Savoie

Bourg-Saint-Maurice Savoie