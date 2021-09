Sculpter les récits de la France combattante Mémorial du Mont-Valérien, 17 octobre 2021, Suresnes.

Sculpter les récits de la France combattante

Mémorial du Mont-Valérien, le dimanche 17 octobre à 15:00

A l’occasion des Journées nationales de l’architecture, venez découvrir, décrypter et analyser les hauts-reliefs du Mont-Valérien, symboles des récits de la France combattante, le samedi 17 octobre à 15h. “Architecture et mémoires, Raconter la Seconde Guerre mondiale. Sculpter les récits de la France combattante” 16 hauts-reliefs, massifs, ornent la façade du mémorial de la France combattante : Que représentent-ils ? Quels discours illustrent-ils ? Quels sont les éléments clés pour décrypter ces bronzes qui ornent ce Haut lieu de la mémoire nationale ? A travers la présentation d’archives inédites, dévoilées cette année, le mémorial du Mont-Valérien vous propose de comprendre le projet mémoriel voulu par le général de Gaulle et inauguré il y a 60 ans. L’utilisation de l’outil artistique n’est pas à laisser au hasard dans la construction d’un lieu de mémoire et dans le souhait de transmettre un récit de la Résistance. Facette trop peu connue et analysée, mais pourtant immanquable et visible, du mémorial du Mont-Valérien, venez découvrir de façon inédite les secrets des 16 hauts-reliefs de la France combattante.

Nombre limité de places disponibles

Journées nationales de l’architecture

Mémorial du Mont-Valérien Avenue du professeur Léon-Bernard 92150 Suresnes Suresnes Quartier Mont-Valérien Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T16:30:00