Ce séjour en Haute Normandie, à Bois Guilbert, est organisé pour des jeunes de 6 à 11 ans, du 19 au 28 Juillet 2021. Au programme, des activités et jeux organisés par l’équipe d’animation, des temps de découvertes culturelles avec notamment l’accès au Jardin des Sculptures, des ballades, etc… L’hébergement se fera dans la propriété du Jardin des Sculptures, où les enfants dormiront dans des dortoirs. Les propriétaires du lieu mettent à notre disposition une cuisine toute équipes, des blocs sanitaires, des salles d’activités et de détente, ainsi que l’accès au parc. L’accent sera mis sur les activités artistiques, avec de la danse, des activités manuelles, des temps d’apprentissages sur différents arts, dont la sculpture, la danse et la musique.

Séjour déjà complet. Tarif avec transport : 750€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping valdie Die 26150 Perbeau Die Drôme

