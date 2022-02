SculpNature 2022 Domaine de la Garde Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

SculpNature 2022 Domaine de la Garde, 3 juin 2022, Bourg-en-Bresse. SculpNature 2022

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Domaine de la Garde

Plus de 60 sculpteurs de « tout poil » se réunissent au Domaine de la Garde à Bourg-en-Bresse. Tous styles, toutes tailles et toutes matières seront représentés, des centaines de sculptures à voir. Le vendredi sera consacré exclusivement aux scolaires. Les samedi et dimanche la manifestation sera ouverte au public. Buffet, buvette. [https://www.facebook.com/profile.php?id=100013987488433](https://www.facebook.com/profile.php?id=100013987488433)

Entrée adulte: 3€, gratuit pour les – de 18 ans.

Fête de la Sculpture Domaine de la Garde 27, chemin des narcisses, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Bourg-en-Bresse Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T16:15:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Domaine de la Garde Adresse 27, chemin des narcisses, 01000 Bourg-en-Bresse, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Bourg-en-Bresse lieuville Domaine de la Garde Bourg-en-Bresse Departement Ain

Domaine de la Garde Bourg-en-Bresse Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-en-bresse/

SculpNature 2022 Domaine de la Garde 2022-06-03 was last modified: by SculpNature 2022 Domaine de la Garde Domaine de la Garde 3 juin 2022 Bourg-en-Bresse Domaine de la Garde Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse Ain