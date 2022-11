Scuffles + Nothing Works + Radiant. L’international, 9 décembre 2022, Paris.

Le vendredi 09 décembre 2022

de 20h00 à 23h00

. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente …

SCUFFLES

(Angers, FR – Techno Punk)

Au-delà des vestes de survêtement et des samples de moteurs tuning d’un goût discutable, Scuffles défendent la volonté de réunir deux esthétiques rarement assemblées : le garage/punk et la techno. Si elle est avant tout pensée comme légère et festive, la musique du duo tend à emprunter un virage de plus en plus mélodique, désormais en français dans le texte, flirtant ainsi avec les univers cold wave.

Remarqués par France Inter, Tsugi ou encore Rock & Folk dans l’élan d’un nouvel EP dévoilé en novembre 2021 et ponctué par un passage à Bars en Trans, Scuffles assoient avec “Sur le bitume” l’évidence d’une collection de tubes irrésistiblement fédérateurs.

Sur des couleurs inspirées de Rendez-Vous, La Femme ou Vox Low à la rencontre d’Arnaud Rebotini, c’est court, simple, frontal et percutant, et toujours de vraies festivités sur scène comme sur des enceintes en after.

NOTHING WORKS

(Poitiers, FR – Shoegaze / Noise)

Nothing Works est un duo Poitevin qui joue une noise shoegaze aux accents Noise, une guitare fournie, une batterie qui tape..Nothing Works est le genre de truc qui te prend aux tripes, qui te fait hurler, trembler, aimer..

Influencé par des groupes comme DIIV, Deerhunter ou encore METZ, le groupe revient cet automne, après quelques dates en Angleterre l’été dernier, avec de nouveaux morceaux sur scènes. Ils ont d’ailleurs récemment ouvert pour des groupes comme Bass Drum of Death ou Birds in Row !

RADIANT

(Paris, FR – Noise baroque)

RADIANT est un projet dark noise experimental basé à Paris et fondé en 2019. Le puissant trio au son cru et minimaliste impose des ambiances sombres et intimistes. Il trace d’élégants canevas imbibés de tension qui finissent par être délayés dans un lâcher-prise sonique, ample et généreux. Ruptures spontanées et libératrices guidées par un timbre âpre et sincère, des guitares aiguisées et profondes, et une base rythmique solide et corporelle.

Evoluant dans le sillage de groupes comme Young Widows, Sonic Youth, ulan bator ou Monarch, le groupe franco-italien réussi avec ses compositions à incarner une noise qui lui est propre et qui explore, particulièrement lors de leurs performances en live, des contrées abstraites, psychédéliques voire méditatives.

O R A nouvel EP tout juste disponible sur toutes les plateformes digitales et en vinyle transparent chez Jarane Records.

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/3MlhUJmnh https://fb.me/e/3MlhUJmnh https://my.weezevent.com/scuffles-nothing-works-radiant?

Scuffles + Nothing Works + Radiant.