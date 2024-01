Sans titre – Exposition de Gaspard Girard d’Albissin Scroll Galerie Nantes, vendredi 2 février 2024.

Dans ses peintures, Gaspard Girard d’Albissin questionne et s’amuse de certains fragments de réel et de leurs présences diffuses. Chaque image qu’il extrait de ses collections se ponctue ainsi d’une anecdote farfelue qui vient presque s’opposer à l’esthétisme mielleux de certaines œuvres. Il construit des portraits-paysages empreints de réel, dans des tableaux où des fleurs qui poussent au mauvais moment de la saison deviennent transparentes, glacées dans un manteau d’hiver indécis. Pour lui, c’est en allant piocher dans les choses auxquelles on accorde peu d’attention, qu’on semble avoir le plus de chance d’accéder à quelque chose de vrai. Exposition du 26 janvier au 1er mars 2024 :mardi, vendredi, samedi de 11h à 19hmercredi, jeudi sur rendez-vous : contact@scroll-galerie.fr Vernissage vendredi 26 janvier 2024 à partir de 18h30 avec concert live de Bernardino Femminielli à 19h30

Scroll Galerie Centre Ville Nantes 44000