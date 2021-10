Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Scriptor – Théâtre de l’Entr’Acte Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30 21:45

Jeu de société créatif littéraire.Il suffit parfois d'un mot pour déborder d'imagination. C'est sur cette idée que Scriptor, notre jeu de société, est né. Son but ? (Re) Trouver le plaisir d'écrire en jouant. Par équipe, les joueurs se glissent dans la peau d'un écrivain en pleine création. Ils créent ensemble une nouvelle histoire à partir de cartes Histoire qu'ils gagnent en répondant à des questions sur la langue et la littérature françaises. L'objectif de chaque équipe est de raconter une histoire complète (composée de plusieurs cartes Histoire), tout en récoltant le maximum de points de victoire. Mais attention, le parcours est semé d'embûches avec les cartes Cap ou pas cap et Vie d'écrivain… Saurez-vous être assez créatifs et stratèges pour gagner la partie ?… Public : à partir de 14 ans Durée : 1h15 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme

