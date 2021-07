Nantes P'arc en ciel Loire-Atlantique, Nantes Scriptor avec le théâtre de la ruche P’arc en ciel Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Scriptor avec le théâtre de la ruche
P'arc en ciel, 6 août 2021, Nantes.

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Tout public Venez jouer au Scriptor avec le théâtre de la Ruche. En équipe, vous vous glisserez dans la peau d’un écrivain en pleine création. Attention aux nombreuses embûches de la vie littéraire ! P’arc en ciel rue de l’île de sein Nantes Erdre Nantes

