BACKSTAGE • Concert-rencontre avec Nicolas Roulive Jeudi 7 mars 2024, 18h00 Scrime Entrée libre

Découvrez les coulisses de la création musicale et de la recherche scientifique.

Proxima Centauri et le SCRIME croisent les axes de recherche artistique et scientifique en imaginant un espace privilégié de rencontre entre artistes, scientifiques et public, où se dévoilent les formes artistiques en devenir et leur lien avec les nouvelles technologies.

BACKSTAGE est un moment intime d’échange avec le public, de discussion, d’écoute, de découverte.

Ces rendez-vous ont lieu en fin de résidence – salle Hémicyclia (Université de Bordeaux), et permettent d’entrer dans les coulisses de la création musicale et de la recherche scientifique.

Pour ce BACKSTAGE, nous avons invité le compositeur Nicolas Roulive et un intervenant scientifique.

Nicolas Roulive est un jeune compositeur belge. Il a commencé la musique en jouant du piano dès l’âge de 11 ans, c’était un compositeur autodidacte à l’époque. Puis il s’est dirigé vers la musique acoustique et électronique. Son intérêt pour la musique va vers l’étrange, le drôle, la dentelle, l’utilisation des sons de la vieille école, et avec un semblant d’humour superficiel.

◗ Jeudi 7 mars à 18h00

◗ Dans la Salle Hémicyclia au Scrime/Labri, à Talence

Scrime SCRIME Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-07T18:00:00+01:00 – 2024-03-07T19:30:00+01:00

concert musique contemporaine

Proxima Centauri