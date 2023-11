BACKSTAGE • Concert-rencontre avec Juan Arroyo (compositeur), Juliette Chabassier et Guillaume Castera (INRIA Bordeaux) Scrime Talence, 30 novembre 2023, Talence.

Conférence avec les chercheurs Juliette Chabassier et Guillaume Castera suivi d’une présentation de la démarche artistique du compositeur Juan Arroyo et de interprétation de son œuvre Sikuri II par les musiciens de Proxima Centauri. BACKSTAGE est un événement qui croise les axes de recherche artistique et scientifique, en partenariat avec le SCRIME.

Thématique de la Conférence: Quelle est l’influence du toucher sur le son des pianos ?

◗ Juliette Chabassier (chargée de recherche à l’INRIA Bordeaux) et Guillaume Castera (Doctorant)

◗ Thématique : La question de l’influence du toucher pianistique sur le son est souvent débattue au sein des communautés des pianistes et des scientifiques. La majorité des pianistes assurent qu’ils peuvent modifier le son produit par la façon avec laquelle ils actionnent une touche, et ce indépendamment de la nuance produite.

L’hypothèse selon laquelle le toucher peut influencer le son par l’intermédiaire des ondes longitudinales présentes dans les cordes est répandue dans la communauté scientifique, mais n’a jamais été vérifiée, ni par l’expérience, ni par la modélisation physique. La simulation numérique du piano dans le domaine temporel, avec une attention toute particulière pour les ondes longitudinales, permet d’aborder cette question.

Le travail des chercheurs consiste en l’assemblage d’un modèle multi-corps de mécanique de frappe et d’un modèle de simulation vibro-acoustique. Ceci permet d’observer l’influence du toucher sur le son, mais également l’influence du frottement entre le marteau et la corde, ou encore la flexibilité du manche du marteau. Les différences observées peuvent être quantifiées, visualisées, et écoutées.

Programme artistique

avec le compositeur Juan Arroyo et les musicien·ne·s de l’ensemble Proxima Centauri

Juan Arroyo – Sikuri II

Échanges avec le compositeur

◗ Jeudi 30 novembre 2023 à 18h

◗ Salle Hémicyclia, bâtiment A30 – Université de Bordeaux (campus de Talence Peixotto)

◗ Accès via le tram B arrêt Peixotto.

