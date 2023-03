Vide Grenier Festif à Quenequen à Scrignac. Scrignac Scrignac Catégories d’Évènement: Finistère

Finistère Scrignac . L’association du Marché de Quénéquen organise un vide grenier festif le dimanche 30 avril de 10h à 17h.

Un petit marché d’artisans et producteurs locaux viendra compléter la proposition.

Animations à partir de 15h: concert avec le groupe TAG jazz quartet et atelier de fabrication d’épouvantail.

Restauration sur place.

3€ l’inscription.

Renseignements et réservation:

Maguy Gauthier: 02 98 19 81 36

Géraldine Lagarrigue: 07 87 12 83 96

marchedequenequen@gmail.com marchedequenequen@gmail.com Scrignac

