Le Mans Parc de Tessé Le Mans, Sarthe Screws – Alexander Vantournhout Parc de Tessé Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Screws – Alexander Vantournhout Parc de Tessé, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Le Mans. Screws – Alexander Vantournhout

du samedi 11 septembre au dimanche 12 septembre à Parc de Tessé

Pour rendre hommage à la belle capacité de notre corps à se jouer des contraintes, sept interprètes évolueront avec une boule de bowling à la main, des crampons aux pieds ou un parachute dans le dos dans une série haletante de micro-performances au milieu desquelles vous déambulerez à votre gré…

Gratuit, sur réservation

Le parti-pris des choses Parc de Tessé 2 Avenue de Paderborn, 72100 Le Mans Le Mans Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T16:00:00;2021-09-11T18:00:00 2021-09-11T19:00:00;2021-09-12T15:00:00 2021-09-12T16:00:00;2021-09-12T18:00:00 2021-09-12T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Parc de Tessé Adresse 2 Avenue de Paderborn, 72100 Le Mans Ville Le Mans lieuville Parc de Tessé Le Mans