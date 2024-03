Scred Battle Rap L’intermediaire Marseille, dimanche 25 février 2024.

Scred Battle Rap ♫♫♫ Dimanche 25 février, 17h00 L’intermediaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-25T17:00:00+01:00 – 2024-02-25T23:59:00+01:00

Fin : 2024-02-25T17:00:00+01:00 – 2024-02-25T23:59:00+01:00

Inscription Battle sur place de 16H00 a 17H30

Entrée : 5 euros

Monney price vainqueur Battle : 100€

SCRED BATTLE RAP

(Inscriptions et règlements)

INSCRIPTION et ENTRÉE : 5 euros

Monney price vainqueur : 100 euros

⚠️ La « scred battle rap » n’est pas une battle de « clash », nous demandons au Mc’s de présenter des couplets de 16 mesures issus de leur travail pour des duels 1 vs 1

Prévoir plusieurs couplets.

Format 1 vs 1

Tirages au sort sur place

Le vainqueur remportera 100 euros et sera qualifié pour une grande finale des vainqueurs qui sera organisé en Juin.

Le vainqueur de la grande finale de Juin remportera 250 euros et des scéances studios pour réaliser un ep 4 titres offert par le studio LABO KLANDESTINO et coache par un artiste emblématique.

Avec : @DJ RIDDLE

Présenté par @K-Meleon

Jury:

– @JO POPO (Le 3e Œil)

– @RELO

– @FRED ( Labo Klandestino)

Le jury notera selon les critères :

⁃ Textes et punchlines

⁃ Flow & Technique

⁃ Gestion scène

⁃ Réaction Public

⁃ Avis Perso

SHOWCASE :

– @AL IMAN STAFF

– @RAGER

ORGANISÉ PAR :

HIP HOP DE MARS X SOLIDARTS13 X SCRED CONNEXION

_____________________________________________________________

L'intermediaire 63 Place Jean Jaurès, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

